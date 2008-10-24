Тимошенко говоритиме з нардепами – промисловцями та підприємцями

Сьогодні о 14.00 відбудеться зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з народними депутатами - представниками промислового виробництва та підприємництва.

Про це УНІАН повідомили в управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Акредитація триває до 13.00 за телефонами: 256-75-81, 256-65-71, 8 067 468 46 62, 256-77-68.

Вхід до Будинку уряду здійснюватиметься з вулиці Грушевського, 12/2, через 1-й та 3-й під‘їзди.