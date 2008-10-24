Регіонали збирали гроші піратам тільки язиком?

Представник власника судна “Фаїна” Віктор МУРЕНКО заявляє, що політичні партії не мали стосунку до збору грошей для викупу українських моряків.

Про це пише газета “Факты и комментарии” (№ 198 від 24 жовтня).

«Завдяки професіоналам у переговорах уже видно світло в кінці тунеля. Зараз знайдено грошовий ресурс. У цьому немає заслуги державних структур. Та й заяви політичних партій про те, що гроші на викуп моряків зібрано, були голослівними. Ніхто з політиків не прийшов і не сказав, що на такому-то рахунку лежить певна сума грошей», - сказав В.МУРЕНКО.

За його словами, переговори із загарбниками активно ведуть професіонали. «Оскільки бандити намагаються гнути власну лінію, зараз у ці переговори та саму ситуацію втручатися не можна, щоб не нашкодити. Адже дзвінки родичів моряків чи журналістів дратують піратів. Переговори вийшли на фінішну пряму. Наступного тижня очікується вирішення цієї непростої ситуації», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажа якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Судно перебуває під наглядом кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї на берег.

Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 млн. доларів викупу за моряків.

17 жовтня родичі українських членів екіпажа “Фаїни” заявили, що гроші для сплати викупу піратам Сомалі вже зібрано. За словами матері одного з моряків Ольги ГІРЖЕВОЇ, основну частину суми дали депутати з Партії регіонів - Віктор ЯНУКОВИЧ, Едуард ПРУТНИК, Борис КОЛЕСНИКОВ, Євген ГЕЛЛЕР, Володимир ЗУБИК.