Представники Ющенка і ЦВК не з'явилися на засідання суду щодо виборів

Окружний адміністративний суд Києва переніс на 28 жовтня слухання справи щодо оскарження Блоком Юлії Тимошенко указу Президента про дострокові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні суду.

На засідання з’явились представники БЮТ, однак не було представників ані Секретаріату Президента, ані Центральної виборчої комісії. В ході засідання суддя дозволив присутньому представнику Генеральної прокуратури України брати участь в процесі як третьої сторони.

Під час засідання представники БЮТ звернулись до суду з клопотанням перенести розгляд справи у зв’язку з неявкою представників Секретаріату Президента і ЦВК та неможливістю з’ясувати всі обставини справи.

Також представники БЮТ просять суд звернутися до новоствореного Центрального окружного адміністративного суду Києва з проханням надати текст рішення щодо скасування ухвали Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії указу Президента на забезпечення позову БЮТ.

Заслухавши сторони, суд ухвалив рішення перенести попереднє слухання справи на 9.00 28 жовтня. Суд зобов’язав представників Секретаріату Президента та ЦВК або з’явитись на засідання суду, або обґрунтувати свою неявку.

Також суд проситиме Центральний окружний адміністративний суд Києва надати текст рішення щодо скасування ухвали Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії указу Президента на забезпечення позову БЮТ.

Заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ, коментуючи УНІАН сьогоднішнє рішення суду, заявив, що «таким чином ніяких дострокових виборів ні 7, ні 14 грудня не буде».

А.ПОРТНОВ зазначив, що на сьогоднішній день не має жодного указу Президента, який би мав силу стосовно проведення позачергових виборів, ліквідації судів, звільнення суддів.

«Всі ці незаконні акти зупинені судами», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Суд заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів.

У свою чергу Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адмінсуду в Апеляційному адміністративному суді столиці. Секретаріат Президента просить суд скасувати ухвалу, оскільки суд першої інстанції не мав права виносити подібні рішення, тим більше на забезпечення позову зупиняти виборчий процес

Між тим 17 жовтня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд Києва. Замість нього В.ЮЩЕНКО створив Центральний та Лівобережний окружні адміністративні суди Києва.

Новостворений Центральний окружний адмінсуд Києва, за інформацією керівника Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслана КИРИЛЮКА, 17 жовтня скасував ухвалу Окружного адмінсуду Києва, якою було призупинено дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання та призначення позачергових виборів.

21 жовтня Київський апеляційний адмінсуд переніс на 14.00 24 жовтня розгляд апеляції Секретаріату Президента на рішення Окружного адмінсуду, який за позовом БЮТ призупинив виконання указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 6-го скликання та призначення дострокових парламентських виборів.