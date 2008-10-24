Академік Патон і футболіст Шевченко закликають Ющенка відкликати указ

Відомі політики, громадські діячі, бізнесмени виступають проти проведення дострокових парламентських виборів і пропонують створити політично нейтральний уряд.

Про це йдеться в їх Відкритому листі до влади і всіх громадян України, повідомили УНІАН у прес-службі «Українського форуму».

Наголошуючи, що фінансова криза може обернутися крахом української економіки, автори листа закликають політиків тимчасово «забути про свою партійну приналежність і боротися з наслідками кризи, а не один з одним». Тому одна з головних вимог, викладених у листі, - це відкликання президентського указу про дострокові вибори Верховної Ради.

Для того, щоб антикризові заходи були, по-перше, професійними, а по-друге, максимально «аполітичними», представники громадськості і ділових кіл пропонують створити спеціальний орган - Вищу економічну раду, що є політично нейтральним урядом.

Відкритий лист вже підписали перший Президент України Леонід КРАВЧУК, президент Національної академії наук Борис ПАТОН, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова Геннадій КНИШОВ, голова Ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергій ТАРУТА, голова суспільно-політичного об`єднання «Український форум» Володимир СЕМИНОЖЕНКО, відомі письменники Борис ОЛІЙНИК і Андрій КУРКОВ, головний редактор «Дзеркала тижня» Володимир МОСТОВИЙ, екс-голова СБУ Ігор СМЕШКО, знамениті українські спортсмени - футболіст Андрій ШЕВЧЕНКО і тенісист Андрій МЕДВЕДЄВ, багато інших відомих людей України.

Як наголошують автори листа, поставити під ним свій підпис може кожен, хто розділяє позицію про заборону на політизацію нинішньої ситуації в економіці і недоречність позачергових виборів.