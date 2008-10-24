Яценюк запропонував депутатам працювати у вихідні

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки узгодженого законопроекту щодо подолання в Україні наслідків світової фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер повідомив на засіданні парламенту.

За його словами, на сьогодні в парламенті зареєстровано шість законодавчих актів, які стосуються даного питання.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що урядовий законопроект «не має вотуму довіри і не має відповідної підтримки». При цьому він додав, що й інші п’ять законопроектів також не підтримує необхідна кількість депутатів.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що робоча група має напрацювати єдиний законопроект, який був би підтриманий у сесійній залі. Голова ВР запропонував робочій групі попрацювати у вихідні, а в понеділок о 12.00 провести засідання цієї групи за його участю.

Спікер підкреслив, що всі політичні сили, які проголосують за розроблений робочою групою законодавчий акт, нестимуть відповідальність за подолання в державі наслідків світової кризи і матимуть змогу сказати, що долучилися до вирішення цього питання.

А.ЯЦЕНЮК вчергове наголосив, що політична й економічна кризи «є з’єднаними судинами, і вирішити одну без іншої неможливо».

Голова ВР підкреслив, що «для нас результативне голосування по фінансовій кризі є дуже важливе», адже нерезультативне голосування призведе до зриву переговорного процесу з міжнародними фінансовими організаціями.

А.ЯЦЕНЮК також розкритикував блокування народними депутатами із фракції БЮТ роботи ВР. «Виявляється, що відновили роботу парламенту для того, щоб його заблокувати. І цілий тиждень ми успішно знаходимося в стані блокування», - сказав спікер.

Він також наголосив на неприпустимості пошкодження технічних засобів для голосування.