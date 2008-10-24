У Ющенко кажуть, що не прийшли до суду, оскільки його не існує...

Керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслан КИРИЛЮК заявляє, що представники Секретаріату Президента сьогодні були відсутні в Окружному адміністративному суді Києва через те, що цей орган, як судова одиниця, юридично ліквідований і його не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.КИРИЛЮК сказав сьогодні, відповідаючи на питання журналістів у перерві в черговому засіданні Київського апеляційного адміністративного суду, що розглядає скаргу Секретаріату Президента на ухвалу Окружного адмінсуду столиці, який за позовом БЮТ призупинив виконання указу глави держави про припинення повноважень Верховної Ради VI скликання та призначення дострокових парламентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Суд заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів.

У свою чергу Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адмінсуду в Апеляційному адміністративному суді столиці. Секретаріат Президента просить суд скасувати ухвалу, оскільки суд першої інстанції не мав права виносити подібні рішення, тим більше на забезпечення позову зупиняти виборчий процес

Між тим 17 жовтня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд Києва. Замість нього В.ЮЩЕНКО створив Центральний та Лівобережний окружні адміністративні суди Києва.

Новостворений Центральний окружний адмінсуд Києва, за інформацією керівника Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслана КИРИЛЮКА, 17 жовтня скасував ухвалу Окружного адмінсуду Києва, якою було призупинено дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання та призначення позачергових виборів.

Однак сьогодні, 24 жовтня, відбулось засідання Окружного адміністративного суду Києва, який переніс на 28 жовтня слухання справи щодо оскарження БЮТом указу Президента про дострокові парламентські вибори.

На засідання з’явились представники БЮТ, однак не було представників ані Секретаріату Президента, ані Центральної виборчої комісії. Під час засідання представники БЮТ звернулись до суду з клопотанням перенести розгляд справи у зв’язку з неявкою представників Секретаріату Президента і ЦВК та неможливістю з’ясувати всі обставини справи.

Також представники БЮТ просили суд звернутися до новоствореного Центрального окружного адмінсуду Києва з проханням надати текст рішення щодо скасування ухвали Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії указу Президента на забезпечення позову БЮТ. Заслухавши сторони, суд ухвалив рішення перенести попереднє слухання справи на 9.00 28 жовтня. Суд зобов’язав представників Секретаріату Президента та ЦВК або з’явитись на засідання суду, або обґрунтувати свою неявку.

Коментуючи рішення суду, заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ заявив, що на сьогодні немає жодного указу Президента, який би мав силу стосовно проведення позачергових виборів, ліквідації судів, звільнення суддів. «Всі ці незаконні акти зупинені судами», - сказав він.