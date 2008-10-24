Україні не слід чекати низьких цін на газ - депутат Держдуми

Україні не слід чекати низьких цін на газ в умовах фінансової кризи і падіння цін на нафту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав депутат Державної думи РФ Семен БАГДАСАРОВ сьогодні під час відео-мосту Київ-Москва "Економіка і політика РФ в Україні в умовах світової кризи".

«Україні розраховувати на низькі ціни на газ не варто», - сказав С.БАГДАСАРОВ.

За його словами, ціна на газ формуватиметься на основі взаємної угоди Росії, Ірану і Катару – країн, які є найбільшими постачальниками газу.

На його думку, цю угоду підписано для того, щоб відійти від формули формування ціни на газ, виходячи з цін на нафту.

На його думку, домовленості Росії, Ірану і Катару щодо цін на газ набагато стійкіші, порівняно з домовленостями країн ОПЕК щодо ціни нафти, оскільки до ОПЕК входить багато країн з різними позиціями.

"Росія, Іран, Катар диктуватимуть свої умови. Про формулу (ціни на газ у прив`язці до ціни на нафту) можна забути. Готуйтеся до дуже високих цін на газ», - наголосив депутат Держдуми.

Він також не виключив, що високі ціни на газ можуть вдарити і по російському бізнесу в Україні, проте це не є проблемою для РФ.

«Завжди все добре бути не може. Потрібно зважувати політичні та економічні ризики, тому якась частина російського бізнесу в Україні постраждає, але я в цьому нічого страшного не бачу», - сказав він, додавши, що головне - це зміцнення впливу на пострадянському просторі.