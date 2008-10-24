Російські правозахисники: абсурдно звинувачувати СРСР у Голодоморі

Московське бюро з прав людини називає необ`єктивним рішення Європарламенту щодо Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це йдеться в заяві бюро.

«Рішення Європарламенту від 23 жовтня нам представляється компромісним і не дуже об`єктивним. Слово "геноцид" в документі не зустрічається і справедливо йдеться "про злочин проти людства", але, водночас, лише український народ безпосередньо названо жертвою сталінських злочинів початку 30-х рр. Тим самим в рахунок страждань українського народу забувають мільйони жертв інших національностей. Це неприпустимо, аморально і несумісно з правом та історичною правдою», - зазначається в заяві.

У документі наголошується, що «за оцінками російських науковців, голод 1932-1933 рр. охопив основні зернові райони СРСР: Україну, Північний Кавказ, Поволжя, значну частину Центрально-Чорноземної області, Казахстан, Західний Сибір, Південний Урал. За різними даними, загалом від голоду померло 7-8 млн. людей, із них 3-3,5 млн. в Україні, 2 млн. - у Казахстані і Киргизії та 2-2,5 млн. - у РРФСР. Від голоду постраждали різні народи, охоплені лихом».

«Голодомор пройшовся мов безжальний каток величезною територією Радянського Союзу, по багатьом народам, які його населяють», - зазначають російські правозахисники.

У Московському бюро з прав людини зазначають, що питання про Голодомор виявилося надзвичайно політизованим, і його обговорення в Україні часто спрямоване не стільки на усвідомлення людством чергового злочину сталінського режиму, скільки протікає в руслі антиросійських настроїв нинішньої української влади і націоналістичних організацій.

Правозахисники стверджують, що відповідні історичні висновки не позбавлені й антисемітського забарвлення, коли почали публікуватися списки тодішніх керівників України з переважно єврейськими прізвищами, нібито або реально причетних до Голодомору, тоді як значна кількість керівників-неєвреїв замовчується. «Замість визначення справжнього винуватця, а саме кривавої сталінської кліки, яка була цілком інтернаціональною і включала росіян, євреїв, українців, грузин, латишів і представників інших народів, вся провина за трагедію зводиться на «москалів» і «жидів»», - зазначається в заяві.

У Московському бюро з прав людини також зазначають, що при кваліфікації Голодомору як «геноциду» українського народу неминуче випливає абсурдний висновок, що в трагедії України повинний Радянський Союз (частиною якого була сама Україна).

«Натомість такий висновок може мати цілком сумні наслідки на практиці: від Росії як офіційної правонаступниці Радянського Союзу можна зажадати мільйонних репарацій за завдану шкоду. Та й Росію вкотре можна представити в очах світової спільноти як винуватицю трагедії, що сталася більше сімдесяти років тому. Цього, мабуть, і добивалася українська влада», - впевнені в Московському бюро з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Європарламент визнав Голодомор 1932-1933 рр. злочином проти людства і висловив співчуття українському народу.

У резолюції депутати також закликали країни колишнього СРСР відкрити архіви з цієї тематику для дослідження організації Голодомору в Україні.