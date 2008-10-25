Політолог: помаранчевим потрібний новий лідер

“Постпомаранчевий” електорат сьогодні відчуває потребу у новій політичній силі, яку може очолити народний депутат від НУ-НС Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО на прес-конференції у Києві.

“У нової політичної сили А.ГРИЦЕНКА є шанси пройти до парламенту на дострокових виборах. Але питання у тому, коли, в якому форматі вона може з’явитися: чи то він домовиться з КЛИЧКОМ, або братиме участь у виборах самостійно...”, - сказав експерт.

При цьому він наголосив, що “саме у “постпомаранчевого” електорату є потреба у новій політичній силі”. “Тому що є частина виборців, які розчарувалися і в ЮЩЕНКУ, і в ТИМОШЕНКО, і які хочуть проголосувати за якийсь новий політичний проект”, - пояснив В.ФЕСЕНКО.

Водночас політолог звернув увагу на серйозну проблему: “Будь-якому новому політичному проекту буде важко не стільки завоювати голоси на виборах, скільки їх захистити”. Експерт пояснив, що позапарламентським силам буде вкрай складно забезпечити свою присутність на виборчих дільницях.

При цьому В.ФЕСЕНКО наголосив, що для А.ГРИЦЕНКА буде позитивним фактом, якщо у виборах самостійно не братиме участь нинішній голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК. “Це зможе привернути більшу увагу на самого ГРИЦЕНКА як претендента на роль нової політичної сили, як нове обличчя”, - сказав політолог.