Порошенко: довіру до банків влада знищила за 2-3 місяці

Довіра до банків України підірвана непрофесійними діями влади, і затягування з відміною мораторію на дострокове вилучення депозитів може посилити ситуацію, вважає глава Ради Нацбанку Петро Порошенко.

"Знищили цю довіру непрофесійними діями влади за 2-3 місяці... Захід щодо заморожування депозитів не може бути тривалим", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна", пише Українська правда.

За його даними, в жовтні відтік депозитів з банківської системи склав 20 млрд грн. "Лише з початку жовтня 20 млрд грн вилучено з банківської системи, тому що людей налякали", - пояснив він.

Глава Ради НБУ підкреслив, що для поліпшення ситуації потрібні рішучі дії: доцільно підвищити гарантії по внесках у банках, обмежити імпорт на один рік, залучити кредит від Міжнародного валютного фонду.

Крім того, за його словами, необхідно встановити державний контроль над Промінвестбанком: для цієї мети з держбюджету доцільно виділити 1 млрд грн і підтримати його кредитами рефінансування Нацбанку.

Щодо курсової ситуації, Порошенко відзначив, що підтримка національної валюти виключно за рахунок продажу валютних резервів несе істотні загрози. "Ми не можемо курс тримати виключно золотовалютними резервами", - підкреслив він.