Завтра Ющенко повезе свою монету до Туреччини

27–28 жовтня 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить офіційний візит до Турецької Республіки.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу глави держави, під час переговорів Президента України з Президентом, прем`єр-міністром та спікером парламенту Туреччини передбачається обговорити актуальні питання двостороннього співробітництва, регіональної та міжнародної безпеки, взаємодії в міжурядових організаціях.

У ході візиту Президент України зустрінеться також з керівниками кількох провідних фінансово-промислових груп та холдингів Туреччини, що планують розширити свою діяльність в Україні.

У рамках офіційного візиту планується відвідання Президентом України міста Стамбул, де за участю Вселенського Патріарха, дипломатів та громадськості відбудеться презентація срібної пам`ятної монети та плакетки «На честь візиту в Україну Вселенського патріарха Варфоломія І».

Програмою візиту, окрім того, передбачено зустріч Президента України В.ЮЩЕНКА з Вселенським патріархом Варфоломієм І, під час якої планується обговорити актуальні проблеми світового православ`я.