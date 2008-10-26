Яценюк спробує очолити створення єдиного антикризового законопроекту

У понеділок, 27 жовтня, о 12 годині розпочнеться нарада учасників робочої групи з напрацювання єдиного антикризового законопроекту з міністром фінансів та лідерами фракцій під головуванням голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це повідомляє офіційний сайт парламенту.

Представники засобів масової інформації запрошуються до press-point (вул. Грушевського, 5, кулуари другого поверху, вхід через 9-й під’їзд) для отримання коментарів.

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