Яценюк спробує очолити створення єдиного антикризового законопроекту
21:04, 26 жовтня 2008Політика
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О 12.00 нарада лідерів фракцій
У понеділок, 27 жовтня, о 12 годині розпочнеться нарада учасників робочої групи з напрацювання єдиного антикризового законопроекту з міністром фінансів та лідерами фракцій під головуванням голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.
Про це повідомляє офіційний сайт парламенту.
Представники засобів масової інформації запрошуються до press-point (вул. Грушевського, 5, кулуари другого поверху, вхід через 9-й під’їзд) для отримання коментарів.
Вхід - за картками акредитації
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