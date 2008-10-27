Симоненко каже, що Ющенко порозумнішав
13:33, 27 жовтня 2008Політика
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Цього року виборів не буде?
Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що ймовірніше за все цього року дострокові вибори до Верховної Ради не відбудуться.
Таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Президент, на мій погляд, вже сам відмовився від проведення виборів у цьому році. Можливо, порозумнішав. Я інакше не можу сказати», - сказав він.
У той же час, за словами П.СИМОНЕНКА, Президент, розуміючи свою недієздатність і неготовність запропонувати країні конкретні механізми виходу з кризи, намагається перекласти всю відповідальність на парламент.
«Тому просто зробили об’єктом для переведення уваги людей, які вже завтра вийдуть на вулицю, саме парламент», - сказав він.
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