Мороз ще не знає, яке суспільство і яку економіку він будує разом з Януковичем

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ наголосив, що Програма діяльності уряду має передбачати заходи для завершення політичної реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він заявив у ході зустрічі з колективом парламентської газети «Голос України», що відбулась 7 вересня.

О.МОРОЗ не виключив, що Програма діяльності Кабінету Міністрів України «буде остаточно готова» на початок жовтня.

Водночас, наголосив він, затримка із внесенням Програми Кабінету Міністрів України призводить до того, що «ми, певною мірою, спізнюємось із підготовкою Перспективного плану законодавчих робіт», оскільки перший документ, переконаний він, має лягти в основу складання цього плану.

За словами О.МОРОЗА, він «конче зацікавлений» у схваленні законопроектів, пов‘язаних із продовженням політичної реформи. «Але їх іще не вистачає, аби дати відповідь, яке суспільство ми будуємо і яку економіку ми будуємо», - підкреслив голова ВР. На його переконання, «відповідь на це питання повинна дати Програма діяльності Кабінету Міністрів». При цьому він наголосив, що особливістю цього документа буде те, що на відміну від попередньої Програми діяльності уряду, цей документ «буде діяти на період всієї каденції парламенту, на п‘ять років».

За словами О.МОРОЗА, «виходячи із необхідності юридичного супроводу цієї програми, ми складемо план законодавчих робіт і на нинішню сесію, і на рік, і на перспективу – п‘ять років».

Він наголосив, що «ставить для себе завданням», щоб у цьому плані «були передбачені першочергові роботи». «Ми повинні закінчити формування правового поля у відповідності з Конституцією України», - так окреслив О.МОРОЗ завдання нинішнього скликання парламенту. Зокрема, сказав він, повинні бути прийняті «всі ті органічні закони, які передбачалися Конституцією»: про Кабінет Міністрів України, про Президента України, про референдуми, тимчасові комісії тощо. «Якби це вдалося зробити до середини наступної сесії, то я вважав би, що це велика місія, здійснена цим парламентом», - наголосив голова Верховної Ради.

Серед ключових законів, які б продовжили політичну реформу, О.МОРОЗ виділив ті, «які стосуються підвищення статусу і ролі органів місцевого самоврядування», а за ними – внесення змін до Бюджетного кодексу, податкового законодавства, власне закону «Про місцеве самоврядування в Україні» тощо. «Це один із секторів права, який ми повинні невідкладно закрити», - сказав О.МОРОЗ у ході зустрічі з колективом парламентської газети «Голос України».