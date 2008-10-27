Томенко: 2009-й – рік двох виборів

Для України 2009 рік стане роком подвійних виборів – парламентських та президентських.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення зробив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

Він висловив переконання, що у 2008 році парламентські вибори не відбудуться ні за яких умов. "Я не вірю, що вибори можна організувати до 21 грудня", - сказав М.ТОМЕНКО. Він також підкреслив, що вибори "не є акцією, яка важлива для України", а тому представникам політичних сил у владі краще зосередитися на зменшенні впливу світової фінансової кризи для вітчизняної економіки.

На думку М.ТОМЕНКА, проведення президентських і парламентських виборів одночасно дасть змогу мінімізувати ризики та кошти.

"2009-й – рік двох виборів. Коли? – Буде залежати від політичних обставин", - сказав він.

За його словами, якщо спочатку пройдуть парламентські вибори, то після президентських однаково буде потреба у зміні парламенту.