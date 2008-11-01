Янукович: сьогодні треба думати, як захистити країну від цієї влади

Партія регіонів вважає неможливою єдність з нинішньою владою. Про це сказав лідер цієї політичної сили Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в програмі «Свобода на Інтері».

За його словами, сьогодні в парламенті немає коаліції, і він “в такому стані не може працювати далі”.

Відповідаючи на заклик прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про необхідність “не влаштовувати ці політичні собачі бої, а зробити одну команду”, В.ЯНУКОВИЧ відповів: “До якої єдності Ви сьогодні всіх закликаєте? Ми не хочемо приєднуватись до того безладу, який ви зробили з країною за цей рік”.

Він зазначив, що Партія регіонів не хоче бути “поруч з тією політикою, яку ви зробили зараз по відношенню до українського народу”. “Сьогодні треба думати, як захистити країну від цієї влади”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.