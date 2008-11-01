Тимошенко: власники металургійних підприємств є депутатами Партії регіонів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в черговий раз заявляє про непричетність уряду до девальвації гривні.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в програмі «Свобода на Інтері» у дискусії з лідером опозиційної Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Екс-прем’єр-міністр зобов’язаний знати, що, за Конституцією України, уряду заборонено втручатися в діяльність Національного банку, і окремою статтею Конституції записано, що курс національних валют - це виключно компетенція Національного банку. Екс-прем’єр-міністр мусить знати, що це не урядова функція, і я чітко хотіла б, щоб у кожного була своя відповідальність», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр висловила жаль з приводу того, що власники металургійних підприємств, які водночас є представниками фракції Партії регіонів в парламенті, замість підвищення заробітної плати робітникам виводили мільярди в офшорні зони. «Один з ваших однопартійців, один із лідерів вашої партії тільки за 2007 рік поклав 5 млрд. на офшорні рахунки. А сьогодні в умовах кризи, коли немає куди збувати метал, вони людям заробітну плату не платять і запланували практично скорочення 100 тисяч людей, викинути їх на вулицю. Я розумію, що я як прем’єр не подобаюсь – ні вашій партії, ні вашим власникам. Але я буду добиватися того, щоб по відношенню до людей була справедливість», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що власники металургійних підприємств були зобов’язані заздалегідь дбати про ринки збуту своєї продукції, а також дбати про реконструкцію підприємств. «Вони зобов’язані були дбати про це, щоб дати заробітну плату своїм працівникам не нижче, ніж в аналогічних країнах», - додала вона.

Глава уряду в черговий раз закликала всі політичні сили та гілки влади об’єднатися заради подолання наслідків кризи. «Давайте нарешті не влаштовувати ці політичні собачі бої, зробимо одну національну команду, єдину національну програму, як сказав Президент, єдині дії, і давайте покажемо країні, що цей політикум – роздріблений і розрізнений – іноді дбає про людину, про країну, а не про свої рейтинги і про те, хто кого принижує під час таких дебатів. Будьте єдиною командою хоча б перед обличчям великого світового виклику», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.