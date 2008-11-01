Кравчук: політики крутяться мов вареники у сметані

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК каже, що більше на вибори не піде і закликає всіх зробити те саме, щоб висловити недовіру нинішнім політичним лідерам.

Про це він заявив у нічному ефірі телепрограми “Шустер Live” на телеканалі “Україна”.

“Я останній раз був на виборах в 2007 році, і більше на вибори не піду”, - сказав він.

“Аби ви хоч раз сказали цим політиканам, що ви їх бачити не хочете, і не пішли б на вибори…“ - продовжив Л.КРАВЧУК, звертаючись до аудиторії.

Коментуючи хід дискусії на телеканалі “Інтер”, де в програмі “Свобода на Інтері” зустрілися Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, спікер Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер опозиційної Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ та політичні лідери та посадові особи, Л.КРАВЧУК висловив переконання, що на такій дискусії мало б бути серйозне обговорення проблем, які потрібно вирішувати, а не пошук винних.

“Коли ми говоримо про відповідальність, то кожен має нести відповідальність. Я не розумію, коли Президент звинуватив уряд на дискусії, уряд звинуватив ще когось на дискусії... це, що посадові особи прийшли? Хай вони так на нараді говорять”, - сказав перший Президент України.

Він зазначив, що і Президент, і прем’єр, і спікер мали б взяти на себе свою частку відповідальності, оскільки помилок, на його переконання, припустилися всі і поговорити про шляхи подолання фінансової та економічної кризи.

Говорячи про політичну ситуацію в Україні в цілому протягом кількох останніх років, Л.КРАВЧУК також висловив нерозуміння того, як можна перебуваючи при владі казати одне, а перебуваючи в опозиції – зовсім протилежне, при цьому незалежно від персоналій.

“Вони всі по три рази були при владі і в опозиції... як вареники в сметані перегортаються”, - сказав він.