У МВФ відхрестилися від вимоги скасувати вибори до Верховної Ради

Міжнародний валютний фонд не висував умовою отримання кредиту скасування дострокових парламентських виборів в Україні.

Про це заявив в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» від № 41 (720) 1 — 8 листопада 2008постійний представник МВФ в Україні Балаш ХОРВАТ.

Він нагадав, що МВФ є технічною інституцією, що зосереджує свою діяльність в основному на питаннях макроекономічної та фінансової стабільності.

«Хоча ми бачимо, яку важливу роль відіграють політичні процеси у розвитку економіки, ми не можемо висувати і не висуваємо вимог, що ставляться у залежність від розвитку політичних процесів, наприклад, проводити дострокові вибори чи ні», - зазначив Б.ХОРВАТ.

«Такі питання повинні вирішувати політичні партії і врешті-решт - український народ», - наголосив він.