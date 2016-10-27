"Золотовалютні резерви на нулі": Порошенко пояснив, чому агресія проти України розорила Росію
Президент України Петро Порошенко заявляє, що агресія проти України розорила Росію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в університеті «Острозька академія».
«Агресія проти України розорила Росію. Коли вони починали агресію рубль був 30 (за долар), зараз – 70, золотовалютні резерви на нулі. Економічне зростання з 5% до глибокої рецесії», - наголосив Порошенко.
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«Наша позиція абсолютно чітка – нам з тобою своє робити – зчепити зуби та далі йти разом до перемоги», - додав президент.
Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.
Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.