"Золотовалютні резерви на нулі": Порошенко пояснив, чому агресія проти України розорила Росію

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в університеті «Острозька академія».

«Агресія проти України розорила Росію. Коли вони починали агресію рубль був 30 (за долар), зараз – 70, золотовалютні резерви на нулі. Економічне зростання з 5% до глибокої рецесії», - наголосив Порошенко.

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«Наша позиція абсолютно чітка – нам з тобою своє робити – зчепити зуби та далі йти разом до перемоги», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.