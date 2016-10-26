У Литві закликали парламент Нідерландів не вирішувати внутрішньополітичні справи за рахунок України

Про це УНІАН повідомили в посольстві Литви в Україні.

«25 жовтня у Гаазі глава МЗС Литви відвідав Палату представників Генеральних штатів (нижня палата парламенту) Нідерландів, де він зустрівся з членами комітетів з європейських та закордонних справ, щоб обговорити можливість продовження процесу ратифікації Угоди про асоціацію України та Євросоюзу. Лінкявічюс також зустрівся особисто з представниками парламентських фракцій», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Лінкявічюс відзначив взаємну важливість Угоди про асоціацію як для країн-членів ЄС, так і України. На його переконання, ця угода випробовує єдність та довіру Європейського Союзу. Він нагадав, що вона була ратифікована усіма членами ЄС окрім Нідерландів.

«Ми чули обгрунтування, які викликають у вас стурбованість. Деякі з них можна пояснити та знайти на них відповіді одночасно як в Угоді про асоціацію, так і в законодавстві ЄС", - заявив Лінкявічюс.

Глава МЗС Литви підкреслив, що головна мета Угоди про асоціацію полягає у зміцненні зв'язків ЄС з Україною у галузі торгівлі, у допомозі Україні з процесом впровадження реформ у сферах верховенства права та боротьби з корупцією, а також у створенні на основі стандартів ЄС сприятливого середовища для бізнесу, що зміцнило би конкурентоспроможність та потенціал України.

Також, як стверджує литовський міністр, з початком тимчасового застосування Угоди про асоціацію з 1 січня 2016 року торгівля між ЄС та Україною зросла на 11% впродовж першої половини року у порівнянні з цим періодом у 2015 році.

«Експорт ЄС до України зріс на 18%, коли за цей самий період експорт Нідерландів до України зріс на 24%», - наголосив він.

Лінкявічюс, незважаючи на результат квітневого консультативного референдуму про відмову від угоди закликав уряд та парламент Нідерландів знайти доречне рішення та завершити процес ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, щоб ця угода повністю набула чинності.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Однак 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо цієї угоди. Проти проголосував 61 % учасників референдуму, за – понад 38 %. Явка становила 32,28 %.

Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

22 вересня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати угоду в частині запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. Водночас він висловив певний оптимізм, що угода в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною й без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та Україну.

19 жовтня Верховна Рада закликала Нідерланди та інституції Євросоюзу завершити процес ратифікації Угоди про асоціацію.

21 жовтня Рютте заявив, що Нідерланди ухвалять рішення з питання ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом до 1 листопада 2016 року.