У справі про злочинне угруповання Януковича фігурує близько 15 нардепів – Луценко

У кримінальному провадженні про створення злочинного угруповання колишнім президентом України Віктором Януковичем фігурують щонайменше 15 народних депутатів, але подання щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності поки не підготовлені.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Я не прихильник анонсувати подання до Верховної Ради. Слідство йде. Як тільки буде достатньо фактів – подання будуть. Наразі ми опрацьовуємо справи, в яких фігурують багато народних депутатів. Щонайменше півтора десятка. Але це не означає, що я можу вже завтра подати подання», - сказав він.

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За словами Луценка, наразі достатньо фактів, аргументації лише щодо народного депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського.

«Який за нашою версією є співучасником злочинів Януковича, який хотів поставити під контроль релігійну організацію, а саме - Українську православну церкву», - підкреслив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, до Верховної Ради 4 листопада надійшло подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення народного депутата від “Опоблоку” Новинського до кримінальної відповідальності.

У поданні зазначається, що ГПУ підозрює Новинського у перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме - архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.

Довідка УНІАН. 19 вересня Луценко заявив, що Янукович та особи з його оточення звинувачуватимуться у створенні мафіозної державної організації.

Як повідомили у ГПУ, за висновками слідчих, діяльність Януковича на посту президента України була підпорядкована інтересам Російської Федерації у питаннях, які стосуються національної безпеки, про що свідчать підписані ним укази, призначення на ключові посади осіб із російським громадянством, тощо. Відповідно, діяльність Януковича кваліфікується за ст. 255 (створення злочинної організації) та ст. 111 (державна зрада) Кримінального процесуального кодексу України.

Діяння Януковича розглядаються за такими напрямками: умисні діяння на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, заволодіння державним майном.