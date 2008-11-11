Лавринович: голосування бюлетенями щодо відставки Яценюка - незаконне

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає незаконним проведення голосування бюлетенями щодо відставки голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА, про яке оголосили деякі члени Лічильної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у сесійній залі.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, заступник голови Лічильної комісії Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ (фракція НУ-НС) не мав жодних повноважень проводити таке голосування, тому що 10 із 20 народних депутатів, які входять до складу Лічильної комісії не мають права на ухвалення відповідного рішення.

«Такі підходи не красять Верховну Раду і тих, хто робить такі кроки», - сказав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що всі мають діяти у відповідності до регламенту ВР, інакше до порушників відповідно до ст. 29 регламенту ВР можуть застосовуватися санкції. «Ми повинні знаходити вихід з будь-якої ситуації», - зазначив він.

Також О.ЛАВРИНОВИЧ закликав А.ЯЦЕНЮКА зайняти своє місце у сесійній залі і оголосити про розгляд проекту постанови про зміну способу голосування за відставку голови ВР (проведення голосування не бюлетенями, а за допомогою електронної системи «Рада» - УНІАН).

При цьому перший заступник голови ВР наголосив, що зараз голосування бюлетенями відбуватися не може.