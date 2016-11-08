Президент Словенії заявив про підтримку збереження санкцій до повного виконання Росією Мінських угод

Про це заявив президент Словенії Борут Пахор під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенко сьогодні в Любляні, повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter.

«Словенія підтримує територіальну цілісність України й не визнає окупацію Криму. – президент Пахор», – зазначив він.

Також, за словами Цеголка, президент Словенії заявив, що засуджує акт агресії Росії на українському Донбасі та підтримуватиме санкції щодо Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні, 8 листопада, перебуває з офіційним візитом у Республіці Словенія.

Зокрема, Порошенко провів переговори з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором.

Як повідомила прес-служба глави держави, перед початком зустрічі на площі Конгресу з військовими почестями відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України з дружиною.

Читайте такожУ Кремлі нагадали про свої умови "розмороження" конфлікту з Україною

Президентські подружжя зустрілися в Золотій залі палацу президента Словенії, де відбулося коротке спілкування. У Великій залі палацу відбулася церемонія обміну державними нагородами – глава української держави вручив президенту Словенії орден Свободи, а президент Словенії вручив Порошенку найвищу державну нагороду Словенії – орден «За виняткові заслуги» Республіки Словенія.

Крім того, Порошенко проведе зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Словенія Міро Цераром та головою Державних зборів Республіки Словенія Міланом Брглезом. Запланована зустріч президента України з мером Любляни Зораном Янковичем.

Глава держави зустрінеться з керівниками провідних словенських компаній, у тому числі тих, які працюють на українському ринку.

Порошенко також поспілкується з українською громадою та візьме участь у відкритті пам’ятника Григорію Сковороді в Любляні.