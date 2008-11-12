Яценюк став першою жертвою союзу Ющенка з Партією регіонів?

Народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО вважає, що відставка Арсенія ЯЦЕНЮКА стала результатом домовленостей Президента Віктора ЮЩЕНКА з Партією регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ПИСАРЕНКА, на думку депутата, “Арсеній ЯЦЕНЮК став першою жертвою союзу ЮЩЕНКО - Партія регіонів”.

«Президент проміняв ЯЦЕНЮКА на довгостроковий союз із своїми політичними опонентами. Очевидно, що підгрунтям цього «шлюбу» є щось більше, ніж симпатія ЮЩЕНКА до Партії регіонів. Тому вважаю, що наступним кроком Президента стане його справжня мета. ЮЩЕНКО намагатиметься відправити парламент на дембель», - зазначив БЮТівець.

За словами парламентарія, вже найближчим часом під питанням опиняться пакет антикризових заходів, бюджет на 2009 рік та нормальна робота Верховної Ради. В.ПИСАРЕНКО впевнений, що “ЮЩЕНКО буде намагатися зробити все, щоб залишитися у своєму кріслі після 2010 року”.

«ЮЩЕНКО обрав Партію регіонів для того, щоб залишитися на посаді Президента. Залишається питання – чи обрала Партія регіонів ЮЩЕНКА своїм кандидатом на посаду майбутнього Президента…», - завершив В.ПИСАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 листопада, ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачено Регламентом.