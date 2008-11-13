Завтрашнє обрання нового голови ВР вирішується сьогодні вночі

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявляє, що у четвер у парламенті відбудеться таємне голосування за обрання нового голови Верховної Ради України.

Про це вона сказала в ефірі «5 каналу», відповідаючи на запитання, які кандидатури на цю посаду наразі розглядаються.

"Я звикла, що в українських реаліях всі найважливіші речі відбуваються вночі. Тому я думаю, що в ці хвилини, в які ми з вами розмовляємо, відбуваються дуже важливі і, можливо, навіть дуже несподівані переговори. Доживемо до завтрашнього ранку", - сказала Г.ГЕРМАН.

"Завтра буде історичне голосування бюлетенями, будемо обирати голову Верховної Ради, і завтра всі проголосують своїми бюлетенями", - додала вона, уникнувши при цьому відповіді на запитання ведучого, чому картки Ріната АХМЕТОВА і обох ЯНУКОВИЧІВ голосували у середу за відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР при тому, що їх фізично не було у сесійній залі.

На повторне уточнююче запитання того ж змісту Г.ГЕРМАН відповіла: "Ми повинні дивитися у майбутнє. Нам так чи інакше вистачало голосів. Ми з вами повинні говорити про важливі речі, які вплинуть на перспективу України. А на перспективу Україну вплинуть вибори нового голови Верховної Ради, які будуть відбуватися бюлетенями. Якби ви мали претензії особисто до мене, я би відповідала. У нашій партії кожен відповідає за свої вчинки і дії. Ми проголосували дуже активно і організовано. Я не буду наводити приклади інших фракцій, коли це відбувається щоденно".

На думку Г.ГЕРМАН, до керівництва парламенту має прийти "досвідчена людина", "яка вже щось бачила в житті і стояла біля основ української незалежності, яка щось зробила для України і не має президентських амбіцій".

На питання, чи має вона на увазі Івана ПЛЮЩА, Г.ГЕРМАН відповіла: "Це ви сказали".

"Потрібна фігура, яка не буде хилитися ні в один, ні в інший бік, яка не брала би участі у їхніх сварках і образах одне одного", - цитує Г.ГЕРМАН «Українська правда».

"Потрібен державний муж і старійшина парламенту. І мені шкода, що зараз в парламенті немає Леоніда КРАВЧУКА. Він би дуже добре надавався на цю роль. Але є й інші достойники, теж з сивими головами, і я думаю, парламент отримає поважного спікера, серйозну людину, яка не буде ганьбити парламент", - сказала Г.ГЕРМАН.