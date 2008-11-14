Ющенко переконаний, що Тимошенко не погодиться на аверс Одеса-Броди

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не погодиться на використання нафтопроводу Одеса-Броди в аверсному режимі.

Про це глава держави сказав українським журналістам після закінчення енергетичного саміту в Баку.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що уряд України найближчим часом планує завершити міжнародні переговори з реалізації проекту аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди».

Вона в черговий раз зазначила, що уряд є прихильником використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному напрямі.

На використанні нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі, що було передбачено проектом його будівництва, наполягає Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» замислювався з метою диверсифікації поставок нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" завершили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід "Одеса-Броди" планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямі. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсном напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсном напрямку, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.