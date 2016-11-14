У Кремлі заявили, що поки не контактували з представниками команди Трампа

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Ні, у Кремля не було», - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, чи були у Кремля якісь контакти з членами команди Трампа.

На уточнююче питання, чи зустрічався він сам з Трампом або з ким-небудь з його оточення під час недавньої поїздки в Нью-Йорк, Пєсков також відповів негативно.

При цьому він звернув увагу на те, що команда тільки формується і говорити про якісь очікування поки рано. «Поки рано про це говорити, і не варто забігати вперед. Безумовно, судити треба за якимись певними кроками, рішеннями, сигналами, які будуть надсилатися з нової адміністрації», - зазначив Пєсков.

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«Контакти - це не обов'язково зустрічі, це можуть бути і обмін посланнями, і телефонна розмова, і безпосередні контакти. Природно, цього не можна виключати», - відповів Пєсков на питання про те, що він мав на увазі, коли в одному з інтерв'ю не виключив контактів між президентом РФ Володимиром Путіним і Трампом.

Він пояснив, що лист Путіна Трампу містив привітання з перемогою на виборах. «Це було вітальне послання, в якому президент Путін привітав Трампа з обранням, з перемогою на виборах. І ми давали коротко зміст цього послання», - сказав Пєсков.

Раніше в інтерв'ю Wall Street Journal Трамп розповів, що отримав «чудесний» лист від Путіна, і додав, що «незабаром у них запланована телефонна розмова».