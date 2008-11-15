Україна посилить оборонну співпрацю з Бразилією

Міністерство оборони України вважає за необхідне посилити військову співпрацю з Бразилією.

Як повідомили УНІАН у відомстві, про це йшла мова під час зустрічі тимчасово виконуючого обов’язки першого заступника міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА з державним міністром, керівником Секретаріату зі стратегічних питань Адміністрації Президента Федеративної Республіки Бразилія Роберто Мангабейром УНГЕРОМ.

За словами В.ІВАЩЕНКА, сторони мають напрацювати нормативно-правову базу і після цього переходити до співпраці за конкретними напрямами. Він повідомив, що у Міністерстві оборони України підготовлений проект Угоди про військове співробітництво між оборонними відомствами України та Бразилії, який найближчим часом буде відправлений для ознайомлення бразильським колегам.

Крім того, В.ІВАЩЕНКО нагадав, що українською стороною було офіційно передано проект Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці у військово-технічній галузі, який бразильська сторона розглядає вже декілька років.

Тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника міністра оборони України наголосив, що ці документи мають стати базою, на якій може ґрунтуватися подальше військове і військово-технічне співробітництво. “Ці документи мають створити правову базу для спільних проектів у військово-технічній сфері, для організації створення спільних зразків озброєння та їх виробництва. Крім того, вони окреслюють принципи і основні напрями військового співробітництва між нашими країнами”, - сказав він.

Серед можливих напрямків співробітництва В.ІВАЩЕНКО назвав, створення високоточної зброї та боєприпасів до неї, розробка і виробництво радіолокаційних засобів різного призначення, вантажних автомобілів підвищеної прохідності “КрАЗ”, а також галузь військово-транспортної авіації.

У свою чергу, державний міністр Бразилії Р.УНГЕР наголосив на тому, що співпраця двох країн у військовій сфері має набути стратегічного характеру, а одиничні акти технічно-комерційного характеру слід припинити.

Він також підкреслив, що для цього необхідна увага до питань співпраці з боку найвищих посадових осіб обох країн.

“Ми б хотіли, щоб ця співпраця не зводилася лише до продажу-купівлі, а щоб це співробітництво передбачало спільне виробництво з виходом на світовий ринок”, – сказав Р.УНГЕР.