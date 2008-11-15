УНП не подобається парламент без голови

«Консолідацію політичних сил перед загрозою, яка може знести з політичної арени всіх діючих персонажів» вважає єдиним можливим виходом із ситуації, що склалася після відставки голови Верховної Ради України, Українська Народна Партія. Про це йдеться у переданій УНІАН заяві про політичну ситуацію в Україні, ухвалену Центральним проводом УНП.

УНП засудила дії політичних сил, представники яких у парламенті проголосували за відставку голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА. В УНП переконані, що „обезголовлення” і без того недієздатного парламенту остаточно паралізує його роботу, дискредитує вищий законодавчий орган влади як такий”, і висловлюють жаль з того приводу, що “відставка голови Верховної Ради України відбулася, в тому числі, за рахунок голосів окремих народних депутатів України, які входять до фракції "Наша Україна – Народна самооборона".

У заяві наголошується, що «чергове загострення політичного протистояння відбувається в умовах світової фінансової кризи, яка дедалі серйозніше позначається на економіці України», тим часом «політична та економічна нестабільність провокує сепаратистські рухи», зокрема, так званий русинський рух на Закарпатті.

У цих умовах, на думку УНП, «усі зусилля української влади мають бути спрямовані на вжиття невідкладних антикризових заходів, а не на боротьбу за нинішні і майбутні владні крісла».

«З огляду на те, що сьогоднішня політична та економічна криза в Україні спровокована, в значній мірі, особистісним фактором – персональним протистоянням перших осіб держави, одним із важливих стабілізуючих факторів сьогоднішньої української політики має стати публічна відмова лідерів партій, що формуватимуть парламентську коаліцію, від посади прем’єр-міністра у новому уряді», - зазначено в документі.

«На наше переконання, новий уряд має бути суто професійним, працювати виключно на стабілізацію економічної ситуації та недопущення погіршення життєвого рівня українського народу», - йдеться в заяві УНП.