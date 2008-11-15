Яценюк розказав про тотальну безвідповідальність у ВР

Колишній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що повернення до змішаної виборчої системи може призвести до тотальної безвідповідальності народних депутатів перед виборцями.

Про це він заявив під час ефіру програми «Свобода на Інтері», коментуючи відповідну заяву лідера фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслава КИРИЛЕНКА, який висловився за повернення до змішаної виборчої системи на виборах народних депутатів.

«Згадайте що було, коли була мажоритарна система виборів - тотальна безвідповідальність», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що за існування такої системи парламентська більшість формувалася не в парламенті.

«У певних місцях формували так звані коаліції, скупали депутатів, заганяли їх у ці коаліції, а політичної відповідальності як такої не було», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому екс-спікер наголосив, що існуюча виборча система також не підвищила відповідальність депутатів, оскільки кожна політична сила працює виключно на свого лідера.

«Сьогодні є один харизматичний лідер і усе. Ми не пам’ятаємо, хто десятий, або хто двадцятий», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він додав, що «без тотальних змін ми будемо мати далеко не слуг народу».