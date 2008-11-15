У НУ-НС хочуть знову змінити виборче законодавство

Лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає за доцільне повернутися до змішаної виборчої системи під час виборів народних депутатів.

Про це він заявив під час ефіру програми «Свобода на Інтері».

«Має бути повернення, а в цьому випадку це буде крок назустріч людям, щонайменше до змішаної системи, коли депутат прийде і поклониться виборцям», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Лідер фракції НУ-НС назвав недоречними усі розмови про запровадження відкритих виборчих списків на парламентських виборах.

«Розмови про відкриті списки - це ще один черговий блеф, щоб людей обманути. Тому що відкриті списки теж нічого не вирішать», - переконаний він.

Лідер фракції НУ-НС також вважає, що вибори до органів місцевого самоврядування мають відбуватися виключно за мажоритарною системою.

«На місцевих виборах тільки мажоритарна система має бути, бо вже нема кому зайнятися людьми - всі стали партійні і до людей не ходять», - сказав В.КИРИЛЕНКО.