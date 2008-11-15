Ющенко відкриє у Сумах пам’ятник жертвам Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у середу, 19 листопада, планує відвідати місто Суми, де відкриє пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської міської ради.

За словами заступника міського голови Сум Сергія ПАНЧЕНКА, візит Президента пов`язаний із заходами, приуроченими до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років.

Зокрема, планується, що В.ЮЩЕНКО завітає до сумської спеціалізованої школи №10, де проведе для учнів Всеукраїнський урок пам`яті. Пряму трансляцію уроку вестимуть “5-й канал” та Національна телерадіокомпанія України.

Також передбачається, що Президент відкриє пам’ятник жертвам Голодомору, встановлення якого завершується наразі у сквері пам`яті жертв Голодомору біля Сумського автовокзалу. На церемонію відкриття пам’ятника прибудуть делегації з усіх районів та міст області.

Крім того, планується, що В.ЮЩЕНКО побуває у 27-му ракетно-артилерійському полку, що базується на території військового містечка колишнього артучилища, та вручити військовому підрозділу бойовий прапор.