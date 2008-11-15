Регіонали сумніваються, що ВР здатна зійтися на одному законі

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає проблемним ухвалення нинішнім складом парламенту узгодженого закону щодо введення відкритих виборчих списків на виборах народних депутатів.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода на Інтері».

«Можна, звичайно, це зробити. Але наскільки це може бути ймовірно - це буде залежати від точки зору всіх фракцій», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він зауважив, що готовність ухвалити закон про введення відкритих виборчих списків висловлюють майже всі політичні сили.

За словами першого заступника голови ВР, якщо Президент знову ініціюватиме дострокові парламентські вибори, можливо, що народні депутати й внесуть зміни до виборчого законодавства, які можуть суттєво вплинути на формування складу ВР.

«Але я сьогодні не впевнений, що всі фракції, які представлені, зійдуться на одному проекті», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він пояснив це тим, що на сьогодні у ВР зареєстровано 4 законопроекти щодо введення відкритих виборчих списків.