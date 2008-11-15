Посол США: енергетична політика України «застрягла в радянських часах»

Енергетична політика України «застрягла в радянських часах» і потребує структурного оновлення.

Таку думку висловив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР під час Другого київського форуму безпеки «Чорноморсько-Каспійський реґіон і європейська енергетична безпека», «Дзеркало тижня» (№ 43 (722) від 15-21 листопада 2008 року).

На думку посла США, «радянськість» є причиною труднощів в українському енергосекторі.

Серед вад енергополітики В.ТЕЙЛОР назвав проблеми з менеджментом, конфлікт інтересів, нестачу ресурсів, проблеми з ціноутворенням, а також багаторівневу та невиправдану систему цін на енергоносії в Україні.

На його думку, для нормальної імплементації в євроенергопростір Україні потрібен баланс інтересів, підвищення рівня цін на енергоносії та водночас дієва програма енергозбереження.

Передусім, вважає посол США, потрібні політична воля та об`єднання зусиль Президента, прем`єр-міністра та Верховної Ради для протистояння сучасним викликам.

«Якщо Україна всього цього досягне, це й стане її внеском в енергобезпеку реґіону і Європи», - наголосив В.ТЕЙЛОР.