Якщо Київ почне вимагати поступок, Брюссель покаже спину?

Якщо Україна почне в імперативній формі вимагати дипломатичних поступок, спрямованих на прискорення процесу інтеґрації в Європейський Союз, це призведе тільки до погіршення відносин.

Таку думку висловив представник України при Європейському Союзі Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ у своїй статті для тижневика «Дзеркало тижня» .

На думку дипломата, орієнтуватися потрібно на співпрацю в межах посиленої угоди Україна-ЄС.

«Що станеться, якщо Київ і справді почне «вимагати»? Я знаю відповідь: Брюссель обернеться до нього спиною», - зазначив дипломат.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ спростував заяви українських аналітиків про те, що посилена угода Україна-ЄС на принципах асоціації, підписання якої заплановане на 2009 рік, свідчить про небажання ЄС здійснювати реальні інтеґраційні процеси.

«Уже багато писалося, що слово «асоціація» вживається в Брюсселі в кількох юридично відмінних документах, і саме його зв`язок з іншими термінами визначає зміст політичного сигналу. Так звана середземноморська асоціація не передбачає членства, а балканська «стабілізація і асоціація» - передбачає, хоча й не гарантує», - зазначив дипломат.

На думку А.ВЕСЕЛОВСЬКОГО, посилена угода Україна-ЄС, яку буде підписано наступного року, не гарантує членства України в ЄС, проте дає чітке уявлення, як до нього наблизитися.

«Асоціація української угоди дає зелене світло нашому національному транспортному засобу. Але вона не заливає нам бензин у бак і не платить за нього. Українська асоціація — це навігатор, а не буксирна платформа, і доїхати до мети, дотримуючись дорожніх правил, повинні ми самі», - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня в Парижі відбувся 12-й саміт Україна-ЄС, під час якого було досягнуто рішення про те, що Європейський Союз підпише з Україною угоду про асоціацію, визнає Україну за європейську країну, яка розділяє з ЄС загальні європейські цінності, та почне діалог про безвізовий режим.