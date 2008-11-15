Троє колишніх депутатів судитимуться з БЮТом у Печерському суді

Троє колишніх депутатів Вінницької обласної ради, які були обрані за списками Блоку Юлії Тимошенко, звернулися до Печерського районного суду Києва із позовом про визнання незаконним рішення міжпартійного з`їзду БЮТ щодо позбавлення їх повноважень.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з позивачів Віталій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ.

За словами В.ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, позови до Печерського райсуду столиці подали він сам, Володимир ТОКАРЧУК і Тетяна ЯКОВЕНКО.

За словами В.ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, позивачі вважають, що рішення з’їзду про позбавлення їх повноважень депутатів облради прийнято безпідставно і базується на особистому ставленні до них керівництва Вінницької обласної організації БЮТ.

"Ми висловили свою незгоду з тими подіями, які відбувалися в обласній організації БЮТ, за це нас вирішили позбавити мандатів", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у червні рада Блоку Юлії Тимошенко на міжпартійному з`їзді прийняла рішення відкликати і достроково позбавити повноважень депутатів Вінницької обласної ради В.ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, В.ТОКАРЧУКА і Т.ЯКОВЕНКО за відмову увійти до фракції блоку в облраді.

У 2006 році 10 депутатів Вінницької облради створили фракцію "Демократична платформа", протестуючи проти політики керівництва Вінницької облорганізації ВО "Батьківщина".

Потім 6 депутатів фракції "Демократична платформа" увійшли до фракції БЮТ.