Троє колишніх депутатів судитимуться з БЮТом у Печерському суді
Позивачі кажуть про політичні мотиви
Троє колишніх депутатів Вінницької обласної ради, які були обрані за списками Блоку Юлії Тимошенко, звернулися до Печерського районного суду Києва із позовом про визнання незаконним рішення міжпартійного з`їзду БЮТ щодо позбавлення їх повноважень.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з позивачів Віталій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ.
За словами В.ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, позови до Печерського райсуду столиці подали він сам, Володимир ТОКАРЧУК і Тетяна ЯКОВЕНКО.
За словами В.ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, позивачі вважають, що рішення з’їзду про позбавлення їх повноважень депутатів облради прийнято безпідставно і базується на особистому ставленні до них керівництва Вінницької обласної організації БЮТ.
"Ми висловили свою незгоду з тими подіями, які відбувалися в обласній організації БЮТ, за це нас вирішили позбавити мандатів", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, у червні рада Блоку Юлії Тимошенко на міжпартійному з`їзді прийняла рішення відкликати і достроково позбавити повноважень депутатів Вінницької обласної ради В.ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, В.ТОКАРЧУКА і Т.ЯКОВЕНКО за відмову увійти до фракції блоку в облраді.
У 2006 році 10 депутатів Вінницької облради створили фракцію "Демократична платформа", протестуючи проти політики керівництва Вінницької облорганізації ВО "Батьківщина".
Потім 6 депутатів фракції "Демократична платформа" увійшли до фракції БЮТ.