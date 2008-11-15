Тимошенко багато чого виграє від відставки Яценюка?

Лідер всеукраїнського об’єднання "Свобода" Олег ТЯГНИБОК вважає, що відставка Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради може бути вдало використана прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО у боротьбі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТЯГНИБОК сказав сьогодні ефірі телеканалу "ВДТ-6" Вінницького обласного державного телебачення.

"Сьогодні у політиці протистояння між В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО є самим гострим і запеклим. І БЮТ дуже грамотно зіграв на амбіціях А.ЯЦЕНЮКА. Для ТИМОШЕНКО його відставка зараз дуже вигідна у боротьбі з В.ЮЩЕНКОМ, адже А.ЯЦЕНЮК може створити іншу політичну силу або блок, який буде жорстко критикувати Президента", - вважає О.ТЯГНИБОК.

На думку О.ТЯГНИБОКА, відставка А.ЯЦЕНЮКА свідчить про те, що, втративши останніх своїх прихильників, В.ЮЩЕНКО робить помилку, плануючи на виборах Президента у 2010 році спиратися на підтримку тільки Партії регіонів.

"Президент дуже так дивно продовжує розтрачати тих людей, які були навколо нього. Розраховуючи мати якісь перспективи у 2010 році, я вважаю помилковим, коли він робить ставку тільки на Партію регіонів", - сказав він.