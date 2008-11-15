Тимошенко назвала те, без чого не уявляє собі життя

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала працівників радіо, телебачення та зв`язку з професійним святом.

“Я, як і кожна сучасна людина, не уявляю собі життя без радіо, телебачення, Інтернету, електронної пошти та телефону. Як можна жити без чесних новин, цікавих кінофільмів, чудових просвітницьких програм, листів та телеграм від рідних, дзвінків від друзів?”, - зазначається у вітанні, текст якого розміщено на Урядовому порталі.

“Ви насичуєте наше життя інформацією, з’єднуєте рідних та близьких, які можуть перебувати в різних куточках планети, але завдяки вам, вашій роботі люди не відчувають себе самотніми”, - констатувала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Ми так звикли до постійного користування комутативними можливостями, які людству подарував технічний прогрес, що навіть іноді не звертаємо уваги на них. Проте з усіма цими дивами людського інтелекту ми стикаємося завдяки щоденній, цілодобовій роботі сотень тисяч людей, які працюють в галузі телебачення, радіо, зв’язку і які дарують всім нам велику розкіш спілкування”, - наголосила прем’єр-міністр.

Вона побажала всім, хто причетний до цього свята, бути здоровими та щасливими, заможними та впевненими у власних силах.