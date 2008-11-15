У БЮТ думають, що розгледіли справжню сутність Президента Ющенка

У Блоці Юлії Тимошенко готові взяти участь у голосуванні за нового спікера. Про це повідомив журналістам у Житомирі народний депутат України, голова Житомирського міського осередку БЮТ Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, “голосування у ВР за звільнення Арсенія ЯЦЕНЮКА продемонструвало українцям справжню сутність Президента України Віктора ЮЩЕНКА та виявило його прихильників у парламенті, однак така “відвертість” не стала для них позитивною".

При цьому О.ЧЕРПІЦЬКИЙ повідомив про готовність його фракції підтримати кандидатуру Володимира ЛИТВИНА на посаду спікера за виконання двох принципових умов.

«По-перше, голосування має відбуватися легітимно відповідно до регламенту таємно за допомогою бюлетенів. По-друге, БЮТівці можуть підтримати кандидатуру В. ЛИТВИНА лише у разі входження його блоку до демократичної коаліції» - зазначив О.ЧЕРПІЦЬКИЙ.

Він також повідомив про ймовірності відставки чинного уряду.

«Недовіра чинному уряду, за умов, які сьогодні склалися у стінах парламенту, може бути проголосована... Проте навіть при голосуванні 226 нардепів за відставку уряду Ю.ТИМОШЕНКО, він продовжить діяти в інтересах українців у статусі в.о.» ,- вважає О.ЧЕРПІЦЬКИЙ.

При цьому він відкинув можливість формування нової коаліції у складі Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина та “Єдиного Центру”. "Наразі ЄЦ є складовою “Наша Україна – Народна самооборона”, а тому не може виступати самостійним гравцем, для цього потрібне рішення фракції, яке за нинішніх умов навряд чи є можливим”, - наголосив народний депутат.