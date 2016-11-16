Посли ЄС завтра дадуть "зелене світло" переговорам щодо безвізового режиму з Україною - журналіст

Про це брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк написав у своєму Twitter.

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"Схоже, що завтра посли ЄС завтра дадуть зелене світло Раді ЄС для початку переговорів з Європарламентом про надання Україні безвізового режиму", - написав журналіст.

it looks likely that EU ambassadors tomorrow will give green light to the council to start talks with the EP on #Ukraine visa lib. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 16, 2016

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада голова Європарламенту Мартін Шульц заявив, що законодавчий орган ЄС готовий до скасування візового режиму для українців.

Нагадаємо, 15 листопада європейський високопосадовець анонсував, що розгляд питання надання Україні безвізового режиму Європейський Союз на рівні Комітету постійних представників країн-членів (Coreper) відбудеться у четвер, 17 листопада.

«Так, це питання стоїть на порядку денному. У разі, якщо рішення буде ухвалено, ми оприлюднимо прес-реліз», – сказав він.

Очікується, що в разі ухвалення позитивного рішення, як це було для Грузії, буде погоджена позиція ЄС для проведення міжінституційних переговорів.

«5 жовтня Комітет постійних представників погодив від імені Ради позицію на переговорах щодо візової лібералізації для Грузії. Комітет підтвердив пропозицію комісії надати безвізовий в’їзд для громадян ЄС під час поїздок на територію Грузії і для громадян цієї країни під час поїздок у ЄС на термін перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду», – йдеться в документі, ухваленому щодо Грузії.