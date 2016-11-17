Канада та Росія провели секретні переговори щодо України - Reuters

Про це з посиланням на міністерство закордонних справ РФ передає Reuters.

"Незважаючи на те, що публічно Канада дотримується жорсткої лінії щодо Росії, високопоставлений канадський дипломат на початку цього місяця без розголосу відвідав Москву, де обговорив питання, пов'язані з Україною та Сирією", - йдеться у повідомленні.

Цим, наголошує Reuters, представник МЗС Канади викликав занепокоєння опозиції, що Оттава може рухатися у бік послаблення санкцій.

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За інформацією видання, 1 листопада у Москві зустрілися керівник політичного відділу МЗС Канади Марк Гвоздецький та заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков.

"Цей візит - перший подібний за рік, що минув з часу перемоги на виборах Ліберальної партії на чолі з Джастіном Трюдо. Його попередник на посаді глави уряду Стівен Гарпер наклав на Росію серйозні обмежувальні заходи через підтримку нею бойовиків в Україні", - нагадали у Reuters.

Раніше міністр закордонних справ Канади Стефан Діон закликав всі країни зберегти санкції проти Росії через її дії в Україні.

"Поведінка Росії в Україні і в Сирії є щонайменше проблематичною. Тому важливо бути дуже відвертими у наших відносинах з Росією", - заявив Діон.