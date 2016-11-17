Сьогодні ВР розгляне питання транспорту та дорожнього будівництва, а також запобігання домашньому насильству (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, це ратифікація Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

Сьогодні також розглядатиметься питання про обрання депутатів членами комітетів.

Серед законопроектів, які мають бути включені до порядку денного сесії, зокрема, проект постанови про звернення ВР до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ та інших організацій щодо підтримки Ільдара Дадіна та інших в'язнів сумління в Росії і засудження порушень прав людини в Росії.

Читайте такожПарубій назвав можливу дату прийняття Дербюджету-2017 в Раді

Крім того, сьогодні розглядатиметься законопроект про житлово-комунальні послуги та законопроект про установу бізнес-омбудсмена.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (Стамбульська конвенція). Законопроектом передбачена ратифікація Стамбульської конвенції і запровадження застосування в законодавстві України міжнародних стандартів запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому насильству. Набрання чинності для України цієї конвенції сприятиме протидії дискримінації за гендерною ознакою, забезпечить додаткові гарантії права на рівність між чоловіками і жінками, усуне правові положення, які спричиняють дискримінацію та удосконалить цивільно-правові засоби захисту потерпілих від насильства.