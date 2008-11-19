Турчинов: обрання спікера розблокує парламент

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ розраховує, що обрання голови Верховної Ради розблокує законодавчу діяльність парламенту по запобіганню рейдерським атакам на підприємства, власність і землю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив учора під час засідання Міжвідомчої комісії з протидії рейдерству.

«Ми сподіваємося, що все-таки найближчим часом буде обраний голова ВР, і парламент продовжить працювати, зокрема й у напрямку прийняття законів, які блокують можливість проведення рейдерських операцій», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Віце-прем`єр нагадав, що уряд розробив 7 відповідних законопроектів, з яких ВР прийняла тільки два.

У той же час О.ТУРЧИНОВ зазначив, що уряд активно співробітничає з профільними комітетами ВР для законодавчого врегулювання цієї сфери і запобігання фактам силових захоплень підприємств.