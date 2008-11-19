У ПР не роблять трагедії, що в Лавриновича немає начальника

Не потрібно робити трагедії з тимчасової відсутності голови Верховної Ради України, оскільки і під час головування Арсенія ЯЦЕНЮКА парламент не був “ефективним, а його робота результативною”. Про це сказала в інтерв’ю агентству УНІАН народний депутат України Олена ЛУКАШ (фракція Партії регіонів).

За її словами, обрання спікера, який “не буде спиратися на більшість” все одно призведе до того, що робота парламенту “і найкраща кандидатура буде неефективною і не результативною”. Вона вважає, що “не треба забувати, що головне для спікера – це підтримка залу, а в парламенті зараз немає більшості”.

На запитання, чи така ситуація не стане ще одним аргументом на користь дострокових виборів, О.ЛУКАШ відповіла, що закони, в тому числі ті, які стосуються виборів, “безумовно має підписувати спікер, тому до його обрання будь-які вибори неможливі”.