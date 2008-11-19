Черновецький підозрює, що Турчинов ніколи не був у метро

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав популістськими та безвідповідальними заяви першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА щодо тарифів на проїзд у столичному громадському транспорті.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації коментарі мера столиці.

«Пан ТУРЧИНОВ занадто загрався у пошуках дешевої популярності серед киян. Після того як мешканці столиці повністю відмовили йому в довірі на нещодавніх позачергових виборах, незаконно ініційованих його політичною силою, він вирішив набрати політичних балів і зайнявся «вирішенням» транспортного питання. Будь-які доручення і розпорядження від політичного аутсайдера ТУРЧИНОВА, що стосуються проблем життєзабезпечення столиці, зокрема, функціонування транспорту – це неадекватна реакція на відсутність популярності серед киян», – переконаний Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Київський міський голова підкреслив, що, будучи другою людиною в Кабінеті міністрів, О.ТУРЧИНОВ жодного разу не виступив з пропозицією про виділення коштів з держбюджету для підтримки та розвитку столичного муніципального транспорту.

«Дивна позиція першого віце-прем`єра ТУРЧИНОВА не має нічого спільного з вирішенням питань безпечної роботи й розвитку комунального транспорту столиці. Ця людина ніколи не жила київськими проблемами і, більш того, навряд чи була в столичному метрополітені. Оскільки Кабінет міністрів ніколи не виділяв коштів на розвиток столичного комунального транспорту, не відшкодовував збитків транспортних підприємств, будь-які заяви першого віце-прем`єра про необгрунтованість тарифів – це не більше ніж порожнє базікання, характерне для лідерів БЮТ», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті в 3-4 рази.

Прокуратура Києва почала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства під час введення нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.

18 листопада перший віце-прем`єр-міністр О.ТУРЧИНОВ доручив Київській міськдержадміністрації удвічі знизити вартість проїзду в громадському транспорті. Таке доручення дано за наслідками наради щодо попередніх підсумків перевірки обгрунтованості підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в Києві. Одержані під час перевірок дані свідчать, що вартість проїзду в метрополітені не може перевищувати 1 грн., а в наземному транспорті - 80 копійок.

Разом зі тим сьогодні, 19 листопада, О.ТУРЧИНОВ заявив, що Кабмін не може примусити столичну міськдержадміністрацію знизити тарифи на транспорт.