Ющенко «крок за кроком завжди буде стукати в кожні двері»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкрив у Харківській області Меморіал пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, комплекс розташований в Дергачівському районі поблизу обласного центру, неподалік від автошляху Харків-Бєлгород.

Виступаючи на відкритті меморіалу, глава держави говорив про причини і винних у трагедії.

«На жаль, в історії кожної нації були голод, але не було жодної нації, де б голод був штучний», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, у 1932 році Україна зібрала 12 млн. тонн зерна, і цього врожаю було достатньо, щоб вижити.

Президент підкреслив, що Голодомор - це не просто політика, «а злочин проти нашої нації».

«Чому це творилося на українських землях, землях, де господарювали українці. Але чому тільки українцям заборонялося виїжджати за межі України для порятунку», - запитав він.

В.ЮЩЕНКО також відзначив найбільші втрати від голоду на Харківщині.

За його словами, до 1987 року в СРСР офіційно була заборонена тема Великого Голоду, ця заборона була встановлена через те, що він був спланований.

«Мій народ сьогодні нікого не звинувачує. Ми не звинувачуємо будь-яку державу, ми звинувачуємо комуністичний режим, якого, на щастя, сьогодні вже немає. Все, що робила тоді Комуністична партія, було направлено на знищення нашої нації», - наголосив глава Української держави.

Він зауважив, що Йосип Сталін готував Голодомор заздалегідь: наприкінці 20-х, в роки колективізації було знищено сотні тисяч селян в Україні, 850 тисяч було вивезено за межі України.

При цьому Президент закликав берегти єдність і солідарність українців. «І ми повинні берегти правду», - сказав він.

«Українська нація очищається. Нехай це трагічна сторінка, але це наша сторінка. Якщо ми хочемо розбудувати нашу державу, ми повинні жити за правдивою історією», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент заявив, що «крок за кроком завжди буде стукати в кожні двері і говорити правду про трагедію. Ми цю правду передамо нашим дітям. Ми повинні донести світу цю трагедію. І світ повинен шанувати це».