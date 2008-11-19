Черновецький заявляє, що тарифи на проїзд не підвищувалися

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє всі питання розвитку столиці узгоджувати з киянами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи останню заяву першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА, пов`язану з новими тарифами на проїзд у столиці.

“Київ йтиме курсом, який задано, зокрема, мером, тобто мною. Цей курс щохвилини, щогодини, щодня узгоджуватиметься з киянами. Це моя нова філософія організації роботи в Києві”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він вкотре заявив, що контролює в Києві всі процеси на сьогоднішній день. А що стосується конкретної заяви, то, за словами мера, «зараз не добрий час розгойдувати політичний човен», і тому він не має наміру "нічого критикувати, коментувати».

На питання журналістів, чи правильно вони зрозуміли, що зниження тарифів в Києві на проїзд не буде, мер відповів: «Тарифи не підвищувалися».

Як повідомляв УНІАН, з 4 листопада в Києві тарифи на проїзд в міському пасажирському транспорті зросли в 3-4 рази згідно з рішенням Київської міської державної адміністрації.

Прокуратура Києва почала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства під час введення нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.

18 листопада перший віце-прем`єр-міністр О.ТУРЧИНОВ доручив Київській міськдержадміністрації в два рази зменшити вартість проїзду в громадському транспорті. Таке доручення дано за результатами наради за попередніми підсумками перевірки обгрунтованості підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в Києві. Одержані під час перевірок дані свідчать, що вартість проїзду в метрополітені не може перевищувати 1 грн., а в наземному транспорті - 80 копійок.

Разом з тим сьогодні, 19 листопада, О.ТУРЧИНОВ заявив, що Кабмін не може змусити столичну міськдержадміністрацію зменшити тарифи на транспорт.

9 листопада в Києві відбулася акція протесту проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті.

12 листопада будівлю Кабміну пікетували учасники акцій як на підтримку підвищення тарифів на проїзд, так і за його відміну.

Київська міська організація Блоку Юлії Тимошенко заявила, що 27 листопада збирається провести акцію з вимогами зменшити тариф на проїзд у громадському транспорті.