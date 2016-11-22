Луценко просить суд у Гаазі допомогти покарати організаторів злочинів на Майдані та військове керівництво РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на засіданні круглого столу "Тяжкі злочини та велика корупція: перетинання скоєння та відповідальності", який пройшов на полях 15-ї асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Читайте такожЛуценко в Гаазі назвав корупцію режиму Януковича причиною військових злочинів на Донбасі та в Криму

"Ми потребуємо міжнародних правових інституцій для притягнення до відповідальності організаторів цих злочинів. Янукович та його найближче оточення і керівництво збройних сил РФ знаходяться поза можливостями українського правосуддя", - констатував генпрокурор.

За словами Луценка, завдяки перехопленим телефонним розмовам була встановлена "причетність міністра оборони РФ (Сергія Шойгу) та 18 генералів ЗС РФ до ведення агресивної війни з порушеннями Женевської конвенції на нашій території".

"Але очевидно, ми не зможемо використати наше правосуддя щодо них для ефективного покарання. Так само ми не маємо можливості покарати тих, хто грубо порушує права людини в окупованому Криму. Саме тому ми звертаємося до Міжнародного кримінального суду з пропозицією спільної діяльності для встановлення справедливості", - наголосив генпрокурор.

На переконання Луценка, це було б "важливим прикладом покарання диктатури міжнародними інституціями і було б дуже добрим прикладом для всіх наступних політиків".