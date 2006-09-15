Янукович мав заявити про готовність приєднатися до Плану дій Україна-НАТО

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ мав подати Брюсселю сигнал щодо готовності України приєднатися до Плану дій Україна-НАТО на виконання положення підписаного раніше Універсалу національної єдності.

Про це заявив радник Президента з юридичних питань Микола ПОЛУДЬОННИЙ на брифінгу в Секретаріаті Президента, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, намір України приєднатися до Плану дій чітко прописаний в Універсалі. «Треба говорити про те, що політична сила, яка взяла зобов’язання, має його виконувати», - сказав М.ПОЛУДЬОННИЙ. Відповідаючи на запитання журналістів він зазначив, що Універсал теоретично може бути денонсований, однак разом з тим, за словами радника Президента, він підписувався для того, аби його положення виконувалися. М.ПОЛУДЬОННИЙ зазначив, що якась зі сторін, що приєдналася до Універсалу, може відмовитись від його виконання. У такому разі це буде означати зміну політичної ситуації в трикутнику влади Президент-Кабінет Міністрів-Верховна Рада.